"Le Iene", alla scoperta del mondo delle "Sugar baby" e degli "Sugar daddy"

Giovani donne attratte da uomini ricchi che, in cambio del loro tempo anche prestazioni sessuali, chiedono regali costosi. Si tratta delle Sugar baby e degli Sugar daddy, un fenomeno che ha preso piede anche in Italia soprattutto a seguito della pandemia. "Le Iene" raccontano chi sono questi uomini e donne che si incontrano su una piattaforma online a loro dedicata.

Per capire meglio chi sono queste ragazze e questi uomini facoltosi, Stefano Corti l'inviato del programma di Italia 1 si iscrive alla chat per incontri e inizia a parlare con alcune di queste ragazze. Sono molto giovani e chiedono tutte dei regali costosi per incontrarsi anche solo per pranzo o cena. La tariffa sale quando alle ragazze viene chiesto di più, anche prestazioni sessuali. Ma "Le Iene" non si fermano alle chat e decidono di incontrarne alcune fingendo di essere interessati. "Vorrei dei regali per ogni volta. Per dormire preferirei farlo quando finisco le superiori. Per un pomeriggio una borsa e un paio di scarpe vanno bene”, questa è la richiesta di una 19enne. Molte delle ragazze contattate tengono, però, a precisare una cosa: "Non sono una escort".

Gli incontri, però, non si limitano solo alle ragazze ma riguardano anche gli uomini. L'età varia, sulla piattaforma si possono trovare sia 50enni che 35enni, il fattore comune è che sono tutti molto benestanti perché in grado di potersi permettere le richieste delle donne che incontrano. C'è chi è disposto a pagare perché dice che nella quotidianità non riesce a trovare delle donne così belle, e chi invece dice che tra di loro si instaurerà un rapporto sincero senza grandi pretese sentimentali.