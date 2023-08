Tor Bella Monaca (Roma), picchiano e sequestrano un uomo dopo festino a luci rosse: arrestati

Si è recato, secondo la ricostruzione della procura di Roma, in un appartamento a Tor Bella Monaca per un festino a base di sesso e droga.

Ma quell'incontro si è trasformato in un incubo. Dopo aver consumato il rapporto con l'inquilino, l'uomo sta per ritornare a casa quando viene bloccato da altre due persone presenti nell'abitazione. Vogliono subito dei soldi. La vittima non ha con sé denaro, ma solo un bancomat di cui si rifiuta di fornire il codice pin. Viene quindi picchiato, spogliato e bendato. Per 24 ore non mangia, non beve e non viene accompagnato in bagno. Poi riesce parzialmente a liberarsi e a urlare. Una vicina lo sente e chiama i carabinieri, che intervengono e lo salvano.