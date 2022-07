Taxi, stop al presidio a Palazzo Chigi e ripresa del servizio: confermato lo sciopero per il 20 e 21 luglio

Diverse manifestazioni in tutto il Paese. A Torino in 200 contro il ddl concorrenza e con cartelli contro il premier Mario Draghi. "Il ddl concorrenza è un modo per affossare la categoria in favore delle multinazionali. Chiediamo lo stralcio dell'articolo 10 in quanto, dovesse passare, diventeremmo schiavi di algoritmi - spiegano i tassisti torinesi - Abbiamo licenze, e abbiamo fatto sacrifici per averle. Non vogliamo che tutto ciò venga distrutto per fare un favore alle multinazionali".