Tamponi, a Fiumicino il drive-in più grande d'Italia è inutilizzato

Un enorme drive-in per effettuare tamponi per il Covid-19 quasi sempre deserto. È quello allestito all'aeroporto romano di Fiumicino per i passeggeri di ritorno dalle zone a rischio o con ricetta medica. "Striscia la Notizia" ha documentato come i sei check point sanitari presenti, che possono ospitare fino a 130 auto contemporaneamente, sette giorni su sette, 24 ore al giorno, siano quasi del tutto inutilizzati.



Questo anche perché sono davvero poche le aree ritenute a rischio: Spagna, Croazia, Malta, Grecia e Sardegna, mentre nessun test gratuito è previsto per chi arriva da Stati Uniti e Francia, nonostante il boom di contagi da coronavirus in questi paesi. L'inviata di "Striscia" Rajae però riesce a trovare un "escamotage", o meglio, sono gli stessi operatori del drive-in a fornirle qualche dritta per aggirare la normativa.