Stupro in pub a Viterbo, a giudizio due ex militanti di CasaPound

Giudizio immediato per Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due giovani ex militanti di CasaPound, arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate nei confronti di una donna di 36 anni, violentata in un pub a Viterbo. Il gup Rita Cialoni ha accolto la richiesta della Procura fissando il processo al 26 novembre. Nei giorni scorsi i due indagati hanno ottenuto gli arresti domiciliari.