Studente Usa morto nel Tevere, clochard assolto da accusa omicidio

E' stato assolto per non aver commesso il fatto Massimo Galioto, il clochard di 44 anni accusato di aver spinto nel Tevere, a Roma, Beau Solomon, studente americano di 19 anni, poi morto per annegamento. I fatti risalgono al 30 giugno 2016. Il senzatetto era accusato di omicidio volontario e la Procura aveva chiesto l'ergastolo.