Scontrino da capogiro a Roma, chiuso per cinque giorni il ristorante per occupazione abusiva di suolo pubblico

E' stato chiuso per occupazione irregolare del suolo pubblico il ristorante romano che ha chiesto a due turiste giapponesi un conto da capogiro: 430 euro per un pranzo per due persone . Il locale, secondo i controlli della polizia locale, aveva sistemato i tavolini fuori dallo spazio consentito.

E così adesso il proprietario è stato costretto a chiudere i battenti per cinque giorni, come scrive il "Messaggero". Per lo stesso motivo il ristorante aveva interrotto l'attività per cinque giorni nelle scorse settimane: le forze dell'ordine avevano accertato che i tavolini all'aperto andavano oltre la superficie autorizzata.



Identico il problema riscontrato venerdì, quando la polizia locale è andata a fare nuovi accertamenti dopo la segnalazione delle due turiste nipponiche. Gli agenti intendevano in realtà fare verifiche su scontrini e ricevute. Ma è subito emersa la stessa irregolarità delle scorse settimane, per cui è scattata l'ordinanza di chiusura.



Al ristorante rischia però di costare cara quella voce indicata nel menu delle turiste: una mancia di 80 euro, che non può essere imposta ai clienti e che è stata inserita nel conto. Quella mancia potrebbe costare una sanzione amministrativa da mille euro.



Le verifiche sui costi però hanno superato l'esame dei vigili: i prezzi scritti sullo scontrino corrispondono a quelli indicati nel menù.