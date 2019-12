Sardine, a Roma si popola piazza San Giovanni: CasaPound rinuncia

Le Sardine sbarcano a Roma. Quasi diecimila persone, secondo le stime degli organizzatori, stanno popolando piazza San Giovanni. Alla manifestazione non è presente CasaPound che nei giorni scorsi aveva annunciato la possibilità di partecipare all'evento. Il leader del movimento di estrema destra, Simone Di Stefano, ha pubblicato una foto su Twitter in cui appare con un cartoccio di sardine fritte in mano. "Mica ci avete creduto?, ha scritto.