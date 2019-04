Roma, vasto incendio in una discarica abusiva nel quartiere Collatino

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di giovedì in una discarica abusiva nel quartiere Collatino, alla periferia est di Roma. Una densa nube nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. Al momento non risultano feriti. Le fiamme si sono propagate tra i rifiuti abbandonati nell'area, in parte già sequestrata nei mesi scorsi, che si trova nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti.