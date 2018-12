Roma, vasto incendio in un deposito di rifiuti sulla Salaria

Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito di rifiuti nell'impianto Ama sulla via Salaria, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e dodici squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini. Le fiamme si sono propagate all'interno di una struttura di circa duemila metri quadrati.