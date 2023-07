Roma, uomo cammina nudo tra le vie di San Lorenzo: la denuncia social

È successo in via Tiburtina nella notte di domenica 16 luglio. Il video ha fatto il giro delle chat di quartiere ed è stato pubblicato sui social

Video virale - Come riporta RomaToday, i fatti sono avvenuti in via Tiburtina. La scena è stata ripresa da due giovani in auto ed è finita nelle chat di quartiere, diventando virale. Il filmato è stato anche rilanciato dalla pagina Instagram Resist San Lorenzo, nata per sensibilizzare - si legge - sullo "stato di degrado di San Lorenzo, quartiere di artisti, studenti e lavoratori".

Le reazioni social - "Mentre oggi hanno schierato tutta la polizia per preparare il parco dei Caduti, domenica notte un uomo nudo girava tranquillamente per San Lorenzo", è il commento degli amministratori della pagina. "Fa caldo, molto caldo e il disagio prende il sopravvento", scrive un utente sotto il post. "Perché invece di fare i video non chiamate qualcuno che lo aiuti?", dice invece un altro. "Spero qualcuno lo abbia aiutato a ricomporsi, può succedere calcolando che il caldo fa brutti scherzi", aggiunge un altro ancora.