Roma, la truffa del pedone | La testimonianza: "Ero in auto e un uomo ha finto di essere investito"

Finge di essere investito mentre attraversa la strada per poi chiedere i danni all’automobilista di passaggio, ignaro di tutto. Succede a Roma, si tratta della truffa del pedone. A documentare i tentativi di truffa è un video diventato virale nelle ultime ore, girato da alcuni residenti in zona Don Bosco, che mostra un uomo che con un borsello tra le mani attraversa la strada subito dopo il passaggio di un'automobile, si getta a terra e finge di essere stato investito sperando di esser soccorso per poi chiedere, infine, i danni. A "Mattino Cinque News" un automobilista racconta la sua esperienza e spiega perché è riuscito a non farsi ingannare.

La testimonianza di Andrea - In diretta ai microfoni di Canale 5, l'uomo racconta che la sera del 20 aprile, mentre cercava parcheggio alla guida della sua automobile, ha sentito un rumore e dopo poco ha visto dallo specchietto retrovisore un uomo a terra, al centro della carreggiata, con le gambe in aria. "Andavo molto piano perché cercavo parcheggio e questa persona mi ha urtato con la mano, forse con il borsello. Sia per la mia velocità che per la posizione in cui era prima del mio passaggio sarebbe stato impossibile vederlo al centro della carreggiata", spiega Andrea che poi racconta di aver avuto la lucidità di ricordarsi di questa truffa, di aver fatto una breve ricerca online e di aver notato diverse similitudini rispetto a quanto accaduto qualche minuto prima. "Adesso che rivedo le immagini del video posso affermare che si trattava della stessa persona", conclude.