Roma, tram e bus non attrezzati per il trasporto: denunciata la disabile che aveva protestato

Roma è una città pronta a soddisfare le esigenze dei disabili? Vedendo la storia di Ketty sembrerebbe proprio di no. La Iena Filippo Roma ha infatti raccolto la denuncia di una ragazza disabile della Capitale che per andare all'università, per frequentare un corso utile al lavoro, deve prendere i mezzi pubblici.

Peccato che pochissimi dei tram e dei bus di Roma sia stato costruito per permettere di salire a chi è in carrozzina di salire. Ecco perché quasi un mese fa, la ragazza ha deciso di protestare sistemandosi sulle rotaie del tram e bloccando la circolazione. Non tutti, però, le sono stati solidali: "Signorina, c'è gente che deve andare a lavorare. Lei sta facendo un capriccio", ha detto una signora alla ragazza. E non finisce qui, perché Ketty oltre a vivere questo disagio si è beccata anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio e rischia fino a un anno.

"Per me fare 12 km è un vero viaggio, nel tragitto non ci sono neanche bagni accessibili - racconta la ragazza all'inviato de "Le Iene" - in altre città non ci sono problemi del genere. A Roma è un'Odissea, alle volte ci metto due ore".