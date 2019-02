Roma, spari in strada nella notte: grave un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di circa 20 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco nel quadrante sud di Roma. E' accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Il giovane èstato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stata una rissa nella piazza nei pressi di un pub.