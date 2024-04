Roma, spara all'ex della compagna: 28enne arrestato

Voleva uccidere l'ex della compagna perché la minacciava per farla tornare con lui e, qualche mese prima, quando la coppia era a una festa, aveva rubato nella loro abitazione ed era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

Così un ventottenne armato di pistola ha citofonato al campanello dell'ex fidanzato, che si trovava agli arresti domiciliari, per farlo uscire di casa e sparargli. Ma quando l'uomo, un romeno di 24 anni, si è affacciato e ha sentito la pistola "scarrellare" per armare il colpo si è sdraiato per terra. In quel momento sono stati esplosi due colpi di pistola che hanno colpito, uno la tapparella del bagno e l'altro si è conficcato sotto il balcone del secondo piano. I vicini hanno subito allertato la polizia che ha poi arrestato il 28enne.