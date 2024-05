Roma, parcheggia Suv sul marciapiede davanti al ristorante: si ritrova il cofano "apparecchiato" 

Apparecchiato per due, con tanto di fiorellino al centro.

E un biglietto d'accompagnamento, con parole, però, non troppo di miele. Questo si è ritrovato un automobilista di Roma sul cofano del suo Suv, lasciato parcheggiato sul marciapiede davanti a un ristorante in zona Tuscolana, ad impedire il passaggio dei pedoni e la normale attività del locale. L'"iniziativa" è stata diffusa con un video su Instagram da Loreto Valente, attivista romano della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike e videomaker. Pare che il proprietario dell'auto in questione sia noto nel quartiere per la sosta selvaggia. Ma stavolta la lezione di civiltà così "servita"... sarà davvero servita?