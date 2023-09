Roma, smottamento nel cantiere della Metro C a piazza Venezia: traffico deviato

A Roma uno smottamento ha interessato uno dei cantieri della Metro C, in piazza Venezia, creando problemi anche alla parte carrabile in superficie.

Lo rende noto il Campidoglio, aggiungendo che "il traffico è deviato verso lungotevere con ripercussioni sul traffico della zona". Sul posto sono presenti numerose pattuglie della polizia locale intente nella gestione delle criticità alla circolazione. "Le imprese - continua il Comune - sono sul cantiere per normalizzare la situazione nel minor tempo possibile".