Un'auto della polizia è stata tamponata a Roma, a pochi metri di distanza da dove sono morte investite una settimana fa Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Dopo l'urto, la volante che è finita contro il guardrail centrale. Non si registrano feriti. Alla guida della macchina una 82enne, che si sarebbe distratta per guardare i fiori lasciati in questi giorni sul punto dello schianto per le due ragazze.