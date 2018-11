Roma, rifiuti Malagrotta: Manlio Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere

Assolti, dopo una camera di consiglio durata 8 ore, i collaboratori di Cerroni Francesco Rando, Bruno Landi, Piero Giovi e Giuseppe Sicignano, ex supervisore delle attività operative nell'impianto Tmb (trattamento meccanico-biologico) e nella discarica di Albano Laziale. Cadute le accuse anche per Luca Fegatelli, ex dirigente della Regione Lazio e Raniero De Filippis, già a capo del dipartimento Territorio della Regione.



Nel marzo scorso la Procura aveva sollecitato una condanna a 6 anni per il "Supremo" che dopo la sentenza non ha trattenuto la commozione. "Non chiedevo un premio ma il castigo no, dopo tutto quello che ho fatto nella vita e per Roma che ho amato tanto. Quante volte ho detto 'ditemi, che io la sistemo questa città", ha detto Cerroni che tra pochi giorni compirà 92 anni.



E' stato lui stesso a prendere la parola in aula, pochi minuti prima che la corte si ritirasse in camera di consiglio. "E' sotto gli occhi di tutti, come la stampa da anni impietosamente ci ricorda, che Roma è diventata una discarica a cielo aperto e l'Ama è prossima alla Caporetto", ha affermato, citando anche i suoi nuovi guai giudiziari e in particolare il sequestro del 27 luglio di 190 milioni di euro alla società che gestisce la discarica di Malagrotta.



In quest'ultima indagine dei carabinieri del Noe, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Alberto Galanti, oltre a Cerroni e Rando, risulta indagata anche Carmelina Scaglione, attuale rappresentante legale della società. La somma sequestrata su decreto firmato dal gip Costantino De Robbio corrisponde "al risparmio di spesa dal 2012 ad oggi per l'omessa" estrazione "del percolato nella misura della minore somma quantificata dal consulente da ritenersi comprensiva - è detto nel provvedimento - di ogni successivo reinvestimento o trasformazione e di qualsiasi vantaggio economicamente valutabile nei confronti degli indagati".