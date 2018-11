Roma, Raggi contro clan Casamonica: "Abbattiamo 8 ville abusive"

Maxi-operazione per lo sgombero e l'abbattimento di otto villette abusive nella periferia est di Roma. Ad annunciarlo, su Facebook, il sindaco Virginia Raggi. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma".