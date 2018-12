Roma, racket case popolari: 7 condanne in appello a clan Spada

Queste le condanne: 13 anni e 8 mesi di carcere a Massimiliano Spada, 5 anni a Ottavio Spada, 6 anni e 4 mesi Davide Cirillo, 6 anni e 4 mesi a Mirko Miserino, 7 anni e 4 mesi a Maria Dora Spada, 11 anni a Massimo Massimiani e 6 anni e mezzo a Manuel Granato. Nel procedimento oltre al Comune, la Regione e l'associazione antimafia Libera, erano parte civile i due collaboratori di giustizia Michael Cardoni e Tamara Ianni, in passato più volte vittima di intimidazioni. Saranno risarciti in sede civile.



Urla in aula: "Buffoni, spacco tutto" - Grida e tensioni in aula dopo la lettura della sentenza di condanna. Uno degli imputati presenti in aula ha urlato contro i giudici: "Buffoni, quando esco da qui spacco tutto". In aula anche una ventina tra amici e parenti dei condannati, alcuni dei quali dopo il verdetto hanno gridato contro la corte: "Vergogna!".