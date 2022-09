Roma, più di mille autisti rappresentati di lista ai seggi: lo stop di Atac

L'azienda del trasporto pubblico di Roma ha diramato un annuncio ufficiale con cui ha vietato ai propri dipendenti di assentarsi da lavoro per vestire i panni di rappresentate di lista in occasione delle elezioni del 25 settembre. Il motivo sarebbe "il numero di richieste - scrive la municipalizzata - abnorme" ricevute. Sono stati infatti 1.159 i dipendenti che lo avevano chiesto , di cui la maggior parte autisti: una quantità di potenziali assenti che secondo l'azienda avrebbe messo a rischio il servizio da domenica a martedì.

Lo stop, ufficializzato dal direttore generale Alberto Zorzan, non riguarda qualsiasi richiesta di partecipazione ai seggi elettorali. L'azienda ha datoche hanno chiesto il permesso di assentarsi per svolgere la funzione di, così come è stato per i 26 che hanno fatto domanda in quantoe i 14 che si assenteranno da lavoro per fare i. Se le richieste si fossero fermate qui, non ci sarebbero stati troppi problemi. La questione è nata quando l'azienda si è vista "invadere" dalle richieste di assenza per il ruolo di rappresentate di lista.

"In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, Atac - si legge nella nota inviata anche al prefetto Matteo Piantedosi e al- ha ricevuto dai lavoratori, in particolare dagli addetti ai servizi operativi necessari ad assicurare l'erogazione del servizio, unper svolgere le funzioni di rappresentante di lista, scrutatore, segretario e presidente di seggio".

Considerati anche "i giorni di assenza per garantire il recupero delle giornate di riposo del personale impegnato nei seggi", Atac ha calcolato che la concessione di tutti i permessi richiesti avrebbe compromesso "laproprio nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali". Soprattutto perché, ha specificato ancora l'azienda, la maggior parte dei dipendenti che avevano presentato domanda per svolgere il servizio di rappresentante di lista,, sono". Da qui la decisione di rifiutare in toto le richieste che riguardavano questo ruolo, accordando solo i permessi per chi svolgerà le altre funzioni in sede di seggio elettorale.