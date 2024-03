Roma, Philip Rogosky trovato morto nel parco dell'Insugherata? Era scomparso a gennaio

Philip Rogosky sarebbe stato trovato morto nel parco dell'Insugherata a Roma. Il corpo è stato rinvenuto nel parco sulla Cassia, nella mattinata di domenica. "A ritrovarlo non due semplici passanti bensì dei biologi che stavano effettuando delle ricerche per il loro lavoro, motivo per cui si sarebbero spinti in un'area generalmente inaccessibile", spiega Alessia Gabrielli l'inviata di "Pomeriggio Cinque".

Secondo una prima valutazione della polizia, Rogosky sarebbe morto da diverse settimane. Sulla testa dell'uomo è stato trovato un sacchetto di plastica collegato con un tubo a una bombola di gas elio. ll 56enne era scomparso il 29 gennaio dopo essere uscito di casa per buttare la spazzatura, da quel momento si sono perse le sue tracce. Sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso che, stando a quanto appreso, risalirebbe a diverse settimane fa. Verrà, inoltre, effettuato anche un esame del dna per eliminare ogni dubbio sull'identità della vittima.