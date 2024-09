Roma, record di patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol e droga

Picco di patenti ritirate nei primi otto mesi del 2024 per guida sotto effetto di alcol e droga a Roma. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno accertato 830 illeciti, di cui più di 700 per violazione dell'art 186 del Cds, (per guida sotto influenza dell'alcol, ndr), mentre sono 130 le violazioni accertate ai sensi dell'art 187 del Cds (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, ndr). Delle oltre 700 irregolarità contestate per guida in stato di ebbrezza, più di 500 hanno avuto rilevanza penale, quindi che hanno comportato denuncia dei responsabili, mentre le restanti sono state sanzionate amministrativamente.