Roma, noleggia auto di lusso e si schianta sulla scalinata di Trinità dei Monti: è caccia al vandalo

Ma l'uomo, che era alla guida di una Maserati a noleggio, è ricercato dalla polizia locale I Gruppo Trevi, che è al lavoro sulle telecamere di videosorveglianza della zona. Una volta individuato, sarà denunciato per danneggiamento aggravato e dovrà risarcire i danni per la riparazione del monumento simbolo della Capitale. Non è la prima volta che accade.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo alla guida di una Maserati immatricolata in Italia ma con targa svizzera, come ricostruito da Il Corriere della Sera attraverso le immagini in possesso della polizia locale, dopo aver imboccato via Sistina, sarebbe sceso per un tratto della Scalinata di Trinità dei Monti per poi rimanere bloccato sui gradini, nonostante alcuni passanti abbiano cercato di aiutarlo a fare manovra.

Fuori dalla vettura, arrabbiata, si vede una ragazza che chiama il carro attrezzi e poi si allontana lasciando solo il suo amico, un ragazzo dell’Est Europa, ora ricercato dalla Municipale. All'arrivo del carro attrezzi, l'auto di lusso non c’era più, perché il giovane era riuscito a fare manovra e ad allontanarsi. Nel corso delle indagini è stata individuata la targa dell'auto e dai video sono stati estrapolati i volti dell'autista e della sua accompagnatrice.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale della Sovrintendenza Capitolina, che ha provveduto a constatare i danni. Nel frattempo i frammenti di gradino sono stati comunque riparati e l'area chiusa con una transenna. Al responsabile, oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, verranno addebitati i costi della riparazione.