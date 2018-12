Roma, Ncc in piazza: "Ci ascoltino o blocchiamo il Paese"

Centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente. I manifestanti hanno chiesto l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che "deve tutelare i principi costituzionali e il diritto al lavoro dei cittadini". Poi hanno avvisato il governo: "Se non ci ascolteranno bloccheremo il Paese".