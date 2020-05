Roma, maxi sequestro di 43 milioni di euro per frode fiscale

La guardia di finanza di Roma ha sequestrato i beni di venti società e di 15 persone per un valore di oltre 43 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale. L'importo corrisponde al totale delle imposte evase da decine di imprese operanti a Roma e provincia, perlopiù nei settori alberghiero e logistico. Secondo gli inquirenti, era in atto "un ampio meccanismo fraudolento che, in pochi anni, ha generato un ingente danno all'Erario".