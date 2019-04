Roma, marocchino accoltella uomo con al collo un crocefisso | M5s critica il Viminale: non fa nulla sui rimpatri

L'accoltellamento sarebbe l'epilogo di una violenta lite scoppiata tra due senza fissa dimora, iniziata, secondo alcuni testimoni, su un mezzo pubblico e conclusasi alla stazione.



Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in seguito a quest'atto, avvenuto alla vigilia di Pasqua, ha scritto a prefetti e questori. "Scrivo a tutti i prefetti e questori - annuncia Salvini - per aumentare controlli e attenzione in luoghi di aggregazione di cittadini islamici, per prevenire ogni tipo di violenza contro cittadini innocenti".



M5s attacca il Viminale: non si fa nulla sui rimpatri - "Dopo Torino, Roma. I tristi fatti di cronaca di questi giorni, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'accoltellamento di oggi dimostrano che il vero problema sono i quasi 600mila irregolari che abbiamo in Italia", sottolinea il M5S. "E sui rimpatri non è stato fatto ancora nulla. Il problema ce lo abbiamo in casa, non è che scrivendo una lettera o una circolare si risolvono le cose. Bisogna fare di più sui rimpatri che sono fermi al palo".