Morte Manuela Petrangeli a Roma, il movimento "Bruciamo tutto" blocca la strada: "Basta femminicidi"

Il delitto è avvenuto poco prima delle 14 in strada, nel quartiere Portuense, a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra in cui la donna lavorava. Manuela Petrangeli era appena uscita dal lavoro, insieme a una collega, e stava per andare alla sua auto, posteggiata fuori dalla struttura. Molinaro si sarebbe avvicinato a bordo di un'auto di piccola cilindrata, per poi esplodere i colpi da un fucile a canne mozze. La collega che era con lei sarebbe rimasta ferita. Non sono serviti i tentativi di rianimare la vittima, mentre il 53enne si è costituito in una caserma dei carabinieri, consegnando il fucile con cui avrebbe compiuto l'omicidio. I due si erano lasciati da 3 anni e avevano avuto un figlio che ora ha 9 anni. L'uomo, che dopo la confessione è stato fermato, avrebbe precedenti per atti persecutori.