Roma, il bar che impone la mancia extra ai turisti stranieri

Dopo l'apertura della Porta Santa e l'avvio del Giubileo 2025, Roma si prepara ad accogliere milioni di fedeli da tutto il mondo che, trovandosi a sostare in bar e ristoranti, rischiano tuttavia di incappare in rincari ingiustificati. L'inviato di "Striscia la Notizia" Jimmy Ghione ha verificato la segnalazione relativa a un bar in zona San Pietro che ai turisti stranieri applica una mancia extra sulle consumazioni.