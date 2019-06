Roma, "Madame Furto" colpisce ancora: di nuovo arrestata

Portata in carcere il 30 maggio per scontare 25 anni di reclusione, essendo in gravidanza ha ottenuto il differimento della pena. E nel frattempo "Madame Furto" è tornata a colpire a Roma, derubando assieme a tre complici una turista peruviana 86enne, disabile in sedia a rotelle. Le quattro donne sono però state bloccate subito dopo dai carabinieri della Capitale, che stavano seguendo "Madame Furto" dopo la scarcerazione. E che l'hanno riarrestata.