Lista delle "ragazze trofeo", 6 in condotta e corsi al Telefono Rosa per i maturandi del Liceo Visconti

"Non ci saranno percorsi di volontariato in nessun modo", tiene a precisare la presidente di Telefono Rosa Gabriella Carnieri Moscatelli, che poi aggiunge: "Abbiamo dato massima disponibilità e le nostre professioniste entreranno in aula già dalla prossima settimana. Siamo contente che l'istituto si sia subito reso conto della gravità del gesto. Questo ci rincuora e ci dà speranza. Non possiamo non condannare il comportamento, ma siamo pronte a lavorare con gli studenti e le studentesse affinché capiscano cosa hanno fatto. Devono comprendere che atti come questo alimentano la cultura maschilista e patriarcale che dobbiamo sconfiggere".