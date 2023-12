Liceo occupato a Roma, la preside alle famiglie degli studenti: "Pagherete voi i 64mila euro di fondi che perderemo"

Tgcom24

A rischio i fondi del Pnrr La protesta degli studenti al Liceo Mamiani avrebbe bloccato la segreteria, mettendo così a repentaglio "la rendicontazione su piattaforma del ministero dell'Istruzione dei fondi Pnnr e Pon spesi per i progetti 'Digital board' e 'Connessione rete', materiali e servizi che i ragazzi già utilizzano".

"La protratta occupazione, - spiega la dirigente Tiziana Sallusti, - sta facendo danni importanti non solo ai ragazzi con molti giorni di lezione persi, quanto anche all'ufficio di segreteria che non più svolgere il proprio lavoro amministrativo contabile". Il termine ultimo per le scadenze contabili da rispettare infatti, è il 15 dicembre. E se il liceo non riuscirà a rendicontare e a rispettare le scadenze previste perderà i fondi. Saranno quindi i genitori a pagarne i danni che ammontano a "64mila euro"?

L'appello ai genitori Altre soluzioni "non ne vedo, purtroppo – spiega la preside nella lettera alle famiglie -. Siete tutte persone che vivete nel mondo del lavoro e sapete benissimo che all'Europa o al ministero non possono interessare le motivazioni sottese a una mancata rendicontazione. Ritireranno i fondi. Ho già parlato con gli occupanti che sembrano ben poco interessati a questo aspetto, sordi ad appelli e a ragionamenti pratici, in nome di alti ideali".

"Per questo mi rivolgo a voi – conclude, - soprattutto ai genitori degli occupanti: fate ragionare i vostri figli, la protesta sta invalidando situazioni amministrative molto delicate che non possono poi essere risolte in un giorno".