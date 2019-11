Roma, Lamorgese: 250 agenti al giorno contro lo spaccio

"Abbiamo individuato 20 piazze di spaccio e 8 aree in centro a Roma dove allo spaccio si associa la movida. In queste zone ci sarà una task force". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Il piano partirà dal quadrante est di Roma e vedrà all'opera 250 agenti al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio - ha aggiunto -. Inoltre nel 2020 arriveranno 550 agenti in città".