Roma, nel laboratorio che produce carne coltivata: "Anni per un prodotto completo"

"Queste sono cellule staminali di muscolo animale, che abbiamo isolato due anni fa", dice il responsabile della struttura al giornalista della trasmissione, prendendo dei piccoli cilindri di vetro da un incubatore che mantiene la temperatura dei filamenti a 37 gradi. "Si tratta di un procedimento assolutamente indolore per l'animale, come per le biopsie che si fanno all'uomo a scopo diagnostico".