Roma, in fuga dai carabinieri finiscono fuori strada: un morto

Il furgone, probabilmente a causa della forte velocità, ha perso il controllo finendo contro il guardrail all'altezza dello svincolo Castel di Guido. Uno degli uomini a bordo è stato trovato in gravi condizioni sulla scarpata adiacente ed è deceduto in ambulanza. Da chiarire se sia caduto durante la fuga o sia stato sbalzato. Secondo quanto si apprende, non c’è stato alcun contatto col mezzo dei carabinieri e non sarebbero state usate armi da fuoco. I carabinieri hanno attivato i soccorsi per il ferito. Sul posto è intervenuto personale del 118 e dei vigili del fuoco.