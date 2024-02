Roma, schiaffi alla figlia di 12 anni che mostrava foto osè su Instagram: per i giudici "dati al fine di educare"

Ha preso a schiaffi la figlia, allora 12enne, fino a farle venire un occhio nero e, come sostenuto dalla Procura di Roma, una ferita al labbro.

Il motivo? Aveva pizzicato la giovane mentre inviava foto osé a un ragazzo di 19 anni su Instagram. Per i giudici, però, questo singolo episodio non è punibile poiché la donna, di 42 anni, che è stata condannata a un anno e sette mesi per maltrattamenti ai danni della figlia e della madre che viveva con lei, ha agito nell'esercizio di un diritto e nell'adempimento di un dovere.