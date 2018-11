Roma, foto hot online: aperta unʼinchiesta su maresciallo dei carabinieri

Un maresciallo in forze a Roma è stata trasferita da quattro giorni. Le sue foto, alcune innocenti, altre forse un po' meno, da giorni circolano in Rete causando imbarazzo in caserma. Alcune immagini la ritraggono in divisa d'ordinanza, coi capelli biondi che scendono sulle stellette e sui gradi, in altre ha indosso pochissimi indumenti mentre "gioca" mimando un bacio saffico con una sua amica. Il suo profilo è stato immediamente chiuso.

Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle foto e come siano diventate virali. Si lavora su più ipotesi, dal profilo hackerato alla vendetta di un ex, fino al Ricatto di qualche persona su cui la marescialla aveva indagato. La donna, conosciuta tra i colleghi per la sua bellezza “evidente”, è di fatto irragiungibile sia via Facebook, sia presso la stazione della zona nord della capitale dove prestava servizio. E' oggetto di un'indagine da parte dell'Arma.