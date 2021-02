Roma, folla in zona della movida: chiusa una piazza

Ansa

Folla a San Lorenzo, zona di movida di Roma. Nel tardo pomeriggio è stata chiusa momentaneamente dalla polizia locale piazza dell'Immacolata per far defluire il grosso numero di persone. Isolata anche la scalea del Tamburrino a Trastevere. Segnalata folla in centro anche a Milano e Bergamo, in quello che è l'ultimo sabato in zona gialla della Lombardia prima dell'ingresso in fascia arancione.