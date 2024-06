Roma, 22 anni in carcere per femminicidio: torna libero e lo stesso giorno molesta una 20enne

Appena uscito dal carcere, dopo 22 anni di detenzione per l'omicidio di una donna di cui si era invaghito, viene arrestato per stalking ai danni della fidanzata di un altro detenuto. I carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di un uomo di 52 anni, scarcerato il 21 aprile da Rebibbia, dove era detenuto per l'omicidio, occultamento e distruzione di cadavere di una donna. "L'uomo risulta attinto da un irrefrenabile impulso criminale che lo ha portato a riprodurre, a poche ore dalla sua scarcerazione dopo 22 anni ristretto per l'omicidio volontario della donna di cui si era invaghito nel 2002, gravi condotte illecite ponendo in essere comportamenti criminosi che denotano una vera e propria serialità", si legge nella motivazione del gip.