Roma, donna uccisa con un colpo di fucile: fermato il marito

Una donna di 77 anni è stata uccisa con un colpo di fucile nella sua casa di Ostia, sul litorale di Roma. A dare l'allarme i vicini che hanno sentito lo sparo. Il marito 79enne, trovato dalla polizia in stato confusionale sul divano con accanto l'arma, è stato portato in commissariato e si trova in stato di fermo.