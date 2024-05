Roma, donna a bordo di un'auto ferita con un colpo di pistola | Forse colpita per errore

Una donna è stata centrata da un colpo di pistola mentre si trovava in auto all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, a Roma.

Si tratta di una 81enne, trasportata in codice rosso in ospedale: è in pericolo di vita. Illesa l'altra donna, 64enne, che era al volante della macchina. La polizia indaga sull'accaduto: da capire se l'agguato fosse proprio alle due donne oppure se si sia trattato di un proiettile vagante sparato contro un'altra vettura o un passante. La vittima, infatti, potrebbe essere stata colpita per errore.