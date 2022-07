Roma, docente accusato di abusi sulla figlia 13enne: fermato

I carabinieri della stazione Quadraro di Roma hanno fermato un uomo all'aeroporto Fiumicino perché sospettato di violenza sessuale ai danni della figlia 13enne.

L'uomo, docente di filosofia e che lavora presso una ambasciata italiana all'estero, è stato trasferito in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida. L'accusa si basa anche sui racconti della ragazzina ai propri insegnanti. A suffragare questa ipotesi ci sarebbero anche alcuni referti medici. La minorenne vive con la madre, separata dall'uomo, e negli ultimi tempi aveva mostrato l'intenzione di non volere incontrare più il padre. Il fermo è scattato dopo il rientro in Italia dell'uomo da un viaggio all'estero.