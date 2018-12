Roma, circoncisione rituale su due bimbi: uno muore, l'altro è grave

Un bambino è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. E' accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino morto e l'altro ricoverato sono di origine nigeriana. Sulla vicenda indaga la polizia. A praticare la nefasta operazione un sedicente medico che ora viene ascoltato dagli investigatori. La Procura di Tivoli indaga per omicidio