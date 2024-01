Roma, case popolari senza riscaldamento, gli inquilini: "Ater in debito con noi di 900mila euro"

Feste natalizie al freddo per gli inquilini delle case popolari nel quartiere Monteverde, a Roma. Ai microfoni di "Mattino Cinque News" i residenti del complesso di via di Donna Olimpia accusano l'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, di tenere il riscaldamento spento e guardano con preoccupazione all'arrivo della prima vera ondata di gelo invernale. "Stiamo vivendo con il condizionatore acceso", afferma Tiziana che, come altri, hanno acquistato sul posto un appartamento: "Noi siamo in regola con i pagamenti, ma l'Ater non dà segni di vita", aggiunge.

Leggi Anche Milano, il mercato immobiliare del lusso cresce e non conosce crisi

Per l'accensione dei riscaldamenti nelle case popolari di via di Donna Olimpia si è mosso il comitato di quartiere ma la rassicurazioni non bastano e nel frattempo ci si arrangia come si può, persino con stufette. "Ora vediamo quanto costerà la bolletta di luce e gas", afferma la signora Pina, residente nello stabile dal 1962.



Ad allarmare gli inquilini sarebbe principalmente il debito di oltre 900mila euro che Ater avrebbe maturato verso il condominio. "Senza un risanamento, nessuna azienda verrà a portarci il gas per accendere i riscaldamenti", rimarca Tiziana.