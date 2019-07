Roma, carabiniere ucciso a coltellate: confessa uno dei due americani fermati

Indagini anche sul furto della borsa - "Questa vicenda appare più complessa di un banale 'cavallo di ritorno'". Lo avevano detto gli inquirenti prima della drammatica confessaione. Le indagini vanno avanti non solo per appurare la dinamica dell'omicidio ma anche per accertare le modalità e le finalità del furto della borsa sottratta a un cittadino, che nel tentativo di recuperare i suoi beni ha telefonato al suo cellulare e ha parlato con uno dei ladri che ha fissato un appuntamento per la restituzione del maltolto in cambio di 100 euro. Appuntamento al quale si sono presentati invece i carabinieri in borghese.



La dinamica esposta dai carabinieri - Secondo quanto riferito dagli stessi carabinieri in un post su Facebook, il vice brigadiere con alcuni colleghi ha fermato due uomini considerati responsabili di furto e estorsione. I due pretendevano 100 euro in cambio della restituzione del borsello rubato (in gergo si chiama "cavallo di ritorno"). Uno di loro avrebbe poi estratto il coltello ferendolo più volte. Poi entrambi sono scappati. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto. Rega si era sposato poco più di un mese fa ed era tornato dal viaggio di nozze lunedì, per festeggiare nella Capitale il suo compleanno.