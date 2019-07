Roma, carabiniere accoltellato a morte: due persone fermate

Due persone, entrambi cittadini americani, sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, il 35enne ucciso con otto coltellate nel quartiere Prati di Roma durante un controllo per furto ed estorsione. Contro di loro per ora non è stara formalizzata nessuna accusa. La procura procede però per omicidio e furto.