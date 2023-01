Roma, trovato il cadavere di una donna nell'androne di un palazzo

A Roma, il cadavere di una donna, tra i 30 e i 40 anni, è stato trovato dalla polizia nell'androne di uno stabile di via Jenner, nella zona del quartiere Monteverde.

Sono in corso verifiche degli inquirenti sulle cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista, anche quella del gesto volontario. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della vittima. I condomini avrebbero sentito un tonfo e il cadavere della donna è stato trovato vicino alle scale. Sul corpo sono state trovate ferite al gluteo e al bacino, compatibili con una caduta dall'alto.