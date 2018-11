21:31 - Violenta bomba d'acqua sul litorale a nord di Roma: la pioggia è durata in modo intenso per due ore con alcuni momenti di paura e decine di persone che si sono rifugiate sui tetti per sfuggire ai torrenti d'acqua: 50 di queste sono state portate in salvo dai soccorritori. Sono state chiuse l'autostrada Roma-Civitavecchia e l'Aurelia nei pressi di Santa Marinella a causa di allagamenti e cedimenti del manto stradale.