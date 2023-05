Roma, attivisti per il clima occupano la facoltà di Geologia de La Sapienza

La facoltà di Geologia dell'Università statale Sapienza di Roma è stata occupata da attivisti che denunciano la mancata realizzazione di politiche ambientali ecologisti per mitigare gli effetti dei mutamenti climatici.

Fra gli occupanti, una sessantina in tutto, è stata riferita dalle forze dell'ordine intervenute sul posto la presenza di esponenti di Ultima Generazione, la sigla che deve la sua notorietà all'imbrattamento per protesta di opere monumentali e d'arte. Il blitz dell'occupazione è stato condotto non appena concluso un convegno dedicato ai cambiamenti climatici "Metodi di Lotta alla crisi climatica".